Ать характеристику элемента с Z = 20 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Состави??ь генетический ряд этого эле­мента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме.ПОМОГИТЕ,СРОЧНО НАДО

Химия
Ать характеристику элемента с Z = 20 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Состави??ь генетический ряд этого эле­мента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме.ПОМОГИТЕ,СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находиться в 4 периоде во-второй 2В группе  Zn-ZnO-ZnCI2-ZnCO3  2Zn+O2=2ZnO ZnO+2HCI=ZnCI2+H2O ZnCI2+H2CO3=ZnCO3+2HCI Zn(2+)+CO3(2-)=ZnCO3 выпадет в осадок
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