Ать характеристику элемента с Z = 20 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Состави??ь генетический ряд этого эле­мента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме.ПОМОГИТЕ,СРОЧНО НАДО

Химия

Ать характеристику элемента с Z = 20 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Состави??ь генетический ряд этого эле­мента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме.ПОМОГИТЕ,СРОЧНО НАДО

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