Ательє закупило тканини трьох видів шовк становив 1/3 усієї тканини сукно 90%від кількості шовку а решта- ситець.. Яку частину тканини становить ситець? Скільки всього матрів тканини було куплено якщо ситцю купили 165 м. ??

Математика
Ательє закупило тканини трьох видів шовк становив 1/3 усієї тканини сукно 90%від кількості шовку а решта- ситець.. Яку частину тканини становить ситець? Скільки всього матрів тканини було куплено якщо ситцю купили 165 м. ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складаемо короткий запис.               частина     довжина, м      всього, м І  ситець     х               165                   ІІ  шовк      (1/3)*у         -                     у ІІІ сукно      0,9*ІІ           -                 складаемо рівняння, щоб знайти загальну кількість тканини 165+у/3+0,9*у/3=у 165=у-1,9*у/3 (3у-1,9у)/3=165 3у-1,9у=165*3 1,1у=495 у=4,95/1,1 у=450 (м) - всього тканини було куплено х=165/450 х=11/30 (или 0,36666...) - частину становить ситець
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