Ательє закупило тканини трьох видів шовк становив 1/3 усієї тканини сукно 90%від кількості шовку а решта- ситець.. Яку частину тканини становить ситець? Скільки всього матрів тканини було куплено якщо ситцю купили 165 м. ??
Математика
Ательє закупило тканини трьох видів шовк становив 1/3 усієї тканини сукно 90%від кількості шовку а решта- ситець.. Яку частину тканини становить ситець? Скільки всього матрів тканини було куплено якщо ситцю купили 165 м. ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складаемо короткий запис. частина довжина, м всього, м І ситець х 165 ІІ шовк (1/3)*у - у ІІІ сукно 0,9*ІІ - складаемо рівняння, щоб знайти загальну кількість тканини 165+у/3+0,9*у/3=у 165=у-1,9*у/3 (3у-1,9у)/3=165 3у-1,9у=165*3 1,1у=495 у=4,95/1,1 у=450 (м) - всього тканини було куплено х=165/450 х=11/30 (или 0,36666...) - частину становить ситець
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