Ателье купило ткань трех видов. Шелк - 1/3 всех тканей, сукно- 90% от количества шелка, а остальное - ситец. Сколько всего метров ткани было куплено, если ситца купили 165 м ? 6 класс
Ателье купило ткань трех видов. Шелк - 1/3 всех тканей, сукно- 90% от количества шелка, а остальное - ситец. Сколько всего метров ткани было куплено, если ситца купили 165 м ? 6 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего купили х шёлка 1/3х сукна 1/3х*0,9=0,3х ситца 165 составим уравнение х-1/3х-0,3х=165 11/30х=165 х=165:11/30 х=450 м всего ткани купили ===================