Атмосфера источник а Света в кислорода углекислого газа с органическим веществом д минеральных солей
Биология
Атмосфера источник а Света в кислорода углекислого газа с органическим веществом д минеральных солей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органическое вещество, кажись это углерод
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