Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.

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Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.

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