Ацидофилин образуется в результате сбраживания молока : 1) молочнокислыми бактериями 2) дрожжами 3) смешанной культурой молочнокислых бактерий и дрожжей 4) смешанной культурой молочнокислых и пропионовокислых бактерий
Биология
Ацидофилин образуется в результате сбраживания молока : 1) молочнокислыми бактериями 2) дрожжами 3) смешанной культурой молочнокислых бактерий и дрожжей 4) смешанной культурой молочнокислых и пропионовокислых бактерий
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Ацидофилин образуется в результате сбраживания молока: 4)смешанной культурой молочнокислых и пропионовокислых бактерий
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