Ауыр сөз айтқан дос емес. Дос бергеннің түсіне қарама. Босқа бергенше досқа бер. ??осқа келсең босқа келме. Дос көргеннен түңілме.Перевидите пожалуйста!
Қазақ тiлi
Ауыр сөз айтқан дос емес. Дос бергеннің түсіне қарама. Босқа бергенше досқа бер. ??осқа келсең босқа келме. Дос көргеннен түңілме.Перевидите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорить плохие слова это не друг. Когда тебе отдали друга,не смотри в её сон. Чем отдавать напрасно,дай своему другу. Когда приедешь к другу,не приходи напрасно. Если увидешь друга не бойся.
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