Авары и хазары их влияние на русь

Хазарский каганат, Хазария (650—969)[1] — средневековое государство, созданное кочевым народом — хазарами. Выделился изЗападно-Тюркского каганата. Контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра. Центр государства первоначально находился в приморской части современного Дагестана, позже переместился в низовья Волги. Часть правящей элиты приняла иудаизм. В политической зависимости от хазар находился ряд восточнославянских племенных союзов Аварский каганат — государство, существовавшее с 562 по 823 год и в период расцвета занимавшее территории современныхВенгрии, Австрии, Швейцарии (частично), Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Украины, Литвы (частично), Македонии иБелоруссии. Основано аварским каганом Баяном. Одно из самых влиятельных государств своего времени, контролировавшее всю Восточную Европу, в том числе часть земель более поздней Киевской Руси.