АВС – равносторонний треугольник со стороной 1 см. Найдите все точки плокости,для каждой из которых наибольшее из расстояний до вершин этого треугольника равно 1 см
Математика
АВС – равносторонний треугольник со стороной 1 см. Найдите все точки плокости,для каждой из которых наибольшее из расстояний до вершин этого треугольника равно 1 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из вершины А треугольника АВС, как из центра окружности, радиуса 1, проводим дугу, соединяющую вершины В и С, точно так же поступаем для вершин В и С. В результате получим замкнутую кривую, состоящую из трех дуг окружностей, радиуса 1. Любая точка этой кривой и будет искомой точкой. Рисунок приведен во вложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Английский язык