Автобус движется с постоянной скоростью 40 километров в час с какой скоростью должна двигаться другое транспортное средство для того чтобы скорость изменения расстояния между ними равнялось 60 километров в час

Математика

Автобус движется с постоянной скоростью 40 километров в час с какой скоростью должна двигаться другое транспортное средство для того чтобы скорость изменения расстояния между ними равнялось 60 километров в час

Автор: Гость