Автобус движется с постоянной скоростью 40 километров в час с какой скоростью должна двигаться другое транспортное средство для того чтобы скорость изменения расстояния между ними равнялось 60 километров в час
Математика
Автобус движется с постоянной скоростью 40 километров в час с какой скоростью должна двигаться другое транспортное средство для того чтобы скорость изменения расстояния между ними равнялось 60 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 км/ч.--------–-------+-----*-------
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