Автобус отправился от автовокзала в 6ч. 05мин и прибыл на конечную остановку в 7ч 23м??н.По пути он сделал 12 остановок по 45 мин . Сколько времени автобус был в движении

Математика

Автобус отправился от автовокзала в 6ч. 05мин и прибыл на конечную остановку в 7ч 23м??н.По пути он сделал 12 остановок по 45 мин . Сколько времени автобус был в движении

Автор: Гость