Автобус отправился от автовокзала в 6ч. 05мин и прибыл на конечную остановку в 7ч 23м??н.По пути он сделал 12 остановок по 45 мин . Сколько времени автобус был в движении

Математика
Автобус отправился от автовокзала в 6ч. 05мин и прибыл на конечную остановку в 7ч 23м??н.По пути он сделал 12 остановок по 45 мин . Сколько времени автобус был в движении
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 х 45 мин=540 мин.потраченно времени на остановки  2.7ч23м- 6ч.05м= 1ч 18мин    1ч18мин-540 мин   задачу решить нельзя, т.к.время на остановки превышает время потраченное на весь путь
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