Автобус проехал 180 км за 4 ч.За какое время проедет это ростояние автомобиль,скорость которого в 2 раза больше
Математика
Автобус проехал 180 км за 4 ч.За какое время проедет это ростояние автомобиль,скорость которого в 2 раза больше
Ответ(ы):
Гость:
180/4=45км/ч 45*2=90км/ч автомобиль 180/90=2часа
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