Автобус проехал 180 км за 4 ч.За какое время проедет это ростояние автомобиль,скорость которого в 2 раза больше

Математика

Автобус проехал 180 км за 4 ч.За какое время проедет это ростояние автомобиль,скорость которого в 2 раза больше

Автор: Гость