Автобус проехал четверть всего маршрута и сделал остановку.После остановки до ко??ца маршрута он проехал 24 км.Какова длина всего маршрута?

Математика
Автобус проехал четверть всего маршрута и сделал остановку.После остановки до ко??ца маршрута он проехал 24 км.Какова длина всего маршрута?
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Гость:
24÷3=8 24+8=32 ответ 32
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