Автобус проехал четверть всего маршрута и сделал остановку.После остановки до ко??ца маршрута он проехал 24 км.Какова длина всего маршрута?

Математика

Автобус проехал четверть всего маршрута и сделал остановку.После остановки до ко??ца маршрута он проехал 24 км.Какова длина всего маршрута?

Автор: Гость