автобус проходит за 5 часов такое расстояние как автомобиль за 3 часа. найдите скорость автобуса если она на 26 км в час меньше скорости автомобиля
Математика
автобус проходит за 5 часов такое расстояние как автомобиль за 3 часа. найдите скорость автобуса если она на 26 км в час меньше скорости автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость автобуса = x, тогда скорость автомобиля = x + 26. t автобуса = 5 ч, t автомобиля = 3 часа. S, пройденное автобусом = 5x, автомобилем 3*(x+26) составим уравнение: 5x = 3*(x+26) 5x = 3x + 78 2x = 78 x = 39 39 км/ч - скорость автобуса, 65 км/ч - автомобиля
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