автобус проходит за 5 часов такое расстояние как автомобиль за 3 часа. найдите скорость автобуса если она на 26 км в час меньше скорости автомобиля

Математика

автобус проходит за 5 часов такое расстояние как автомобиль за 3 часа. найдите скорость автобуса если она на 26 км в час меньше скорости автомобиля

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