Автобус расходует 40 литров бензина на каждые 100 км пути. Сколько километров проехал автобус, если было израсходовано 220 литров бензина?

Математика
Автобус расходует 40 литров бензина на каждые 100 км пути. Сколько километров проехал автобус, если было израсходовано 220 литров бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
220 * 40 / 100 = 88 км - проехал автобус
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