Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2ч со скоростью 50км/ч затем сделал останов??у на 1ч после остановки прожолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14ч какое расстояние проехал автобус
Математика
Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2ч со скоростью 50км/ч затем сделал останов??у на 1ч после остановки прожолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14ч какое расстояние проехал автобус
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