Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2ч со скоростью 50км/ч затем сделал останов??у на 1ч после остановки прожолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14ч какое расстояние проехал автобус

Математика

Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2ч со скоростью 50км/ч затем сделал останов??у на 1ч после остановки прожолжил путь с той же скоростью и прибыл в пункт назначения в 14ч какое расстояние проехал автобус

Автор: Гость