Автобус за два дня израсходовал 104 л бензина.В первый день он был в пути 6 часов,а во второй 7 часов.Сколько литров бензина расходовал автобус в кажд ый из дней,если каждый час расходовал его поровну?

Автобус за два дня израсходовал 104 л бензина.В первый день он был в пути 6 часов,а во второй 7 часов.Сколько литров бензина расходовал автобус в кажд ый из дней,если каждый час расходовал его поровну?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
За два дня 104 литра бензина и расходовал его поровну автобус. в первый день ехал 6 часов а во второй 7 часов.  6+7=13 часов в пути все два дня.  104:13= 8 литров бензина он расходовал за один час.  8*6 и 8 *7 = 48 литров и 56 литров бензина.  Ответ: в первый день автобус израсходовал 48 литров бензина, а во второй день 56 литров бензина. 
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