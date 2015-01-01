Автобус за два дня израсходовал 104 л бензина.В первый день он был в пути 6 часов,а во второй 7 часов.Сколько литров бензина расходовал автобус в кажд ый из дней,если каждый час расходовал его поровну?

За два дня 104 литра бензина и расходовал его поровну автобус. в первый день ехал 6 часов а во второй 7 часов. 6+7=13 часов в пути все два дня. 104:13= 8 литров бензина он расходовал за один час. 8*6 и 8 *7 = 48 литров и 56 литров бензина. Ответ: в первый день автобус израсходовал 48 литров бензина, а во второй день 56 литров бензина.