Автобусу нодо проехать путь длиной 448. Он ехал до остановки 4 ч после этого ему осталось проехать путь длиной 192 км. с какой скоростью ехал автобус

Математика
Автобусу нодо проехать путь длиной 448. Он ехал до остановки 4 ч после этого ему осталось проехать путь длиной 192 км. с какой скоростью ехал автобус
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
448-192=256 км проехал за 4 часа                                                                            256:4=64 км/час скорость автобуса                                                                         Ответ: Ехал со скоростью 64 км/час
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