Автобусу нодо проехать путь длиной 448. Он ехал до остановки 4 ч после этого ему осталось проехать путь длиной 192 км. с какой скоростью ехал автобус

Математика

Автобусу нодо проехать путь длиной 448. Он ехал до остановки 4 ч после этого ему осталось проехать путь длиной 192 км. с какой скоростью ехал автобус

Автор: Гость