Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?
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Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?
Ответ(ы):
Гость:
4 автобуса и 576 тыс, рублей останется
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