Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?

Разное
Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 автобуса и 576 тыс, рублей останется
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