Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?

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Автокомбинату выделили на покупку автобусов 3456 тыс.рублей.Один автобус стоит 720 тыс.рублей.Сколько таких автобусов сможет купить автокомбинат?Сколько денег останется после этой покупки?

Автор: Гость