Автомашина двигалась первые 3 мин со скоростью 36 км/ч, следующие 5 мин- 54 км/ч и посл??дние 10 мин - 72км/ч . определите среднюю скорость (км/ч) автомашины

Физика
Автомашина двигалась первые 3 мин со скоростью 36 км/ч, следующие 5 мин- 54 км/ч и посл??дние 10 мин - 72км/ч . определите среднюю скорость (км/ч) автомашины
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываешь все время и всю скорость , потом полученую скорость делишь на полученное время
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