автоматическая линия изготавливает шарики для авторучек. Вероятность того. что готовый шарик имеет дефект равна 0,3. Перед сборкой ручек каждый шарик проходит контроль качества. Вероятность того, что дефектный шарик будет забракован равна 0,95. Вероятность того, что по ошибке будет забракован хороший шарик равна 0,1. Найдите вероятность того, что в случайно выбранной в магазине авторучке шарик имеет дефект. Помогите решить!