Автомобиль должен за 7 часов проехать расстояние 630км. Первые 2ч он ехал со скорост??ю 70км/ч а следующее 3ч увеличел скорость на 20км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль оставшийся путь чтобы прибыть в пункт назначен...
Математика
Автомобиль должен за 7 часов проехать расстояние 630км. Первые 2ч он ехал со скорост??ю 70км/ч а следующее 3ч увеличел скорость на 20км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль оставшийся путь чтобы прибыть в пункт назначение вовремя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 630-(2*70)=490км(Осталось), 7-2=5ч(Осталось) 2) 490-((3*(70+20))=220км(Осталось), 5-3=2ч(Осталось) 3) 220:2=110км/ч Ответ:Со скоростью 110км/ч
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