Автомобиль должен за 7 часов проехать расстояние 630км. Первые 2ч он ехал со скорост??ю 70км/ч а следующее 3ч увеличел скорость на 20км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль оставшийся путь чтобы прибыть в пункт назначен...

Математика

Автомобиль должен за 7 часов проехать расстояние 630км. Первые 2ч он ехал со скорост??ю 70км/ч а следующее 3ч увеличел скорость на 20км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль оставшийся путь чтобы прибыть в пункт назначение вовремя?

Автор: Гость