Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Пешеход может перейти проезжую часть ули??ы за 10 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу? (желательно вместе с Дано: и Решением:)

Физика

Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Пешеход может перейти проезжую часть ули??ы за 10 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу? (желательно вместе с Дано: и Решением:)

Автор: Гость