Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Пешеход может перейти проезжую часть ули??ы за 10 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу? (желательно вместе с Дано: и Решением:)
Физика
Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Пешеход может перейти проезжую часть ули??ы за 10 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу? (желательно вместе с Дано: и Решением:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vt=54км/ч=54000:3600=15м/с s=vt=15×10=150м
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