Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью надо ехать автомобилю, чтоб?? проезжать 1 км на треть минуты быстрее?
Математика
Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью надо ехать автомобилю, чтоб?? проезжать 1 км на треть минуты быстрее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При скорости 60 км/ч машина проезжает каждый километр за 60/60=1 минуту. Отнимая из этого 1/3 минуты, получаем 1 км за 2/3 минуты или 2/180 =1/90 ч 1:(1/90)=90 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, ...
Другие предметы
Сочини сказку о том как попросили ископаемые какое из них полезнее. Пожалуйста по??огите! Чтоб не был большим и маленьким