Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью надо ехать автомобилю, чтоб?? проезжать 1 км на треть минуты быстрее?

Гость: Гость:

При скорости 60 км/ч машина проезжает каждый километр за 60/60=1 минуту. Отнимая из этого 1/3 минуты, получаем 1 км за 2/3 минуты или 2/180 =1/90 ч 1:(1/90)=90 км/ч