Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км/ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобиля
Математика
Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км/ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
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Формула средней скорости автомобиля: Подставляем, получаем: = = - средняя скорость автомобиля
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