Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км/ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобиля

Математика

Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км/ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобиля

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