: автомобиль ехал со скоростью 90 км ч какое расстояние может пройти пешеход если е??о движения будет в 2 раза меньше а скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля Искать только: автомобиль ехал со скоростью 90 км ч какое рассто...
Математика
: автомобиль ехал со скоростью 90 км ч какое расстояние может пройти пешеход если е??о движения будет в 2 раза меньше а скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля Искать только: автомобиль ехал со скоростью 90 км ч какое расстояние может пройти пешеход если его движения будет в 2 раза меньше а скорость в15 раз меньше чем у автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раза меньше тогда 45 а 15 раз меньше тогда 6 км в час
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