Автомобиль масса которого равна 2т а сила тяги двигателя 4 кН трогается с места Какой путь пройдет автомобиль за 10с

Физика

Автомобиль масса которого равна 2т а сила тяги двигателя 4 кН трогается с места Какой путь пройдет автомобиль за 10с

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