Автомобиль масса которого равна 2т а сила тяги двигателя 4 кН трогается с места Какой путь пройдет автомобиль за 10с
Физика
Автомобиль масса которого равна 2т а сила тяги двигателя 4 кН трогается с места Какой путь пройдет автомобиль за 10с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2 000 кг s=v₀t+at²/2; т.к v₀.=0, то F=4 000 Н s=at²/2; v₀=0 a=F/m=4 000/2 000=2 м/с²; t=4 с s=2*4²/2=16 м. ___________ s-?
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