Автомобиль Миши приезжает 32 км на один литр бензина .Если цены на бензин варьируются в пределах 1,80 до 2,10$ за литр ,какая из ниже перечисленных сумм ближе к той ,которую Миша потратит этим летом на бензин за 1200 км поездку...

Алгебра

Автомобиль Миши приезжает 32 км на один литр бензина .Если цены на бензин варьируются в пределах 1,80 до 2,10$ за литр ,какая из ниже перечисленных сумм ближе к той ,которую Миша потратит этим летом на бензин за 1200 км поездку? A.40$ B.55$ C.75$ D.240

Автор: Гость