Автомобиль Миши приезжает 32 км на один литр бензина .Если цены на бензин варьируются в пределах 1,80 до 2,10$ за литр ,какая из ниже перечисленных сумм ближе к той ,которую Миша потратит этим летом на бензин за 1200 км поездку...
Алгебра
Автомобиль Миши приезжает 32 км на один литр бензина .Если цены на бензин варьируются в пределах 1,80 до 2,10$ за литр ,какая из ниже перечисленных сумм ближе к той ,которую Миша потратит этим летом на бензин за 1200 км поездку? A.40$ B.55$ C.75$ D.240
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие состовляем пропорцию: 32 км - 1 литр 1200 км - x литров 32:1200=1:х отсюда х=1200:32 х=37,5 2. допустим цена на бензин 1,80$, тогда он заплатит 37,6*1,80=67,5 $ Самое ближайшее число к этому ответу 75$ Ответ: С
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