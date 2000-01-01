Автомобиль оказывает давление на почву в 200 кПа. Чему равна площадь (м^2) соприкосновения колёс с почвой, если масса автомобиля - 2 т.

Физика
Автомобиль оказывает давление на почву в 200 кПа. Чему равна площадь (м^2) соприкосновения колёс с почвой, если масса автомобиля - 2 т.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F:S S=F:p F=g*m; F=10*2000=20000 H S=20000:200000=0,1 м²
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