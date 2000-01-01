Автомобиль оказывает давление на почву в 200 кПа. Чему равна площадь (м^2) соприкосновения колёс с почвой, если масса автомобиля - 2 т.

Физика

Автомобиль оказывает давление на почву в 200 кПа. Чему равна площадь (м^2) соприкосновения колёс с почвой, если масса автомобиля - 2 т.

Автор: Гость