Автомобиль проехал 180 км за 3 ч . верно ли утверждение? 1)скорость машина 1 км/мин 2)??а 4 ч 30 мин машина проедет 270 км.

Математика
Автомобиль проехал 180 км за 3 ч . верно ли утверждение? 1)скорость машина 1 км/мин 2)??а 4 ч 30 мин машина проедет 270 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180:3=60км за1час Ответ:60км за 1ч значит за три часа 180км за три часа может
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