Автомобиль проезжает расстояние в 120 км с некоторой скоростью.Если бы он ехал на 20??м /ч быстрее , то затратил бы на поездку на 18 минут меньше.Какова была скорость автомобиля ?
Математика
Автомобиль проезжает расстояние в 120 км с некоторой скоростью.Если бы он ехал на 20??м /ч быстрее , то затратил бы на поездку на 18 минут меньше.Какова была скорость автомобиля ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена, что так x*t=120 (x+20)(t-0,3)=120 выражаем х x=120/t (x+20)=120/(t-0,3) x= 120/(t-0,3) +20 составляем уравнения 120/t=(120/(t-0,3) )+20 | до множим на t(t-0,3)) теперь решить уравнения 120(t-0,3)=120t-20t(t-0,3))
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