Автомобиль проезжает расстояние в 120 км с некоторой скоростью.Если бы он ехал на 20??м /ч быстрее , то затратил бы на поездку на 18 минут меньше.Какова была скорость автомобиля ?

Математика

Автомобиль проезжает расстояние в 120 км с некоторой скоростью.Если бы он ехал на 20??м /ч быстрее , то затратил бы на поездку на 18 минут меньше.Какова была скорость автомобиля ?

Автор: Гость