Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка находится на расстоянии 22 мм от объектива?

Физика
Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка находится на расстоянии 22 мм от объектива?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F = 0.2 м f = 0.22 м Найти: d - ? Решение: 1/f + 1/d = 1/F 1/d = (f-F)/Ff d = Ff/(f-F) d = 0.2*0.022/(0.022-0.2) = 0.0044/(-0.178) ~ 0.02(м)
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