Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка находится на расстоянии 22 мм от объектива?

Физика

Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка находится на расстоянии 22 мм от объектива?

Автор: Гость