Автомобиль в 1 день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день - 6 часов со скор??стью на 10км/ч больше чем в 1 . Какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?

Математика

Автомобиль в 1 день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день - 6 часов со скор??стью на 10км/ч больше чем в 1 . Какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?

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