Автомобиль в 1 день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день - 6 часов со скор??стью на 10км/ч больше чем в 1 . Какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?
Математика
Автомобиль в 1 день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день - 6 часов со скор??стью на 10км/ч больше чем в 1 . Какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*5=325 км в первый день 65+10=75 км/ч скорость во второй день 75*6=450 км во второй день 325+450=775 км за 2 дня Ответ: 775 км.
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