Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?
Математика
Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*85=255 км - автомобиль проехал за 3 часа 360-255=105 км- осталось
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