Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?

Математика

Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?

Автор: Гость