Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?

Математика
Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*85=255 км - автомобиль проехал за 3 часа  360-255=105 км- осталось  
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