Автомобиль выехал из одного города в другой . Когда водитель проехал 120 км , оказал??сь , что ему осталось проехать 1-3 расстояния между городами.Какое расстояние осталось проехать водителю?

Математика
Автомобиль выехал из одного города в другой . Когда водитель проехал 120 км , оказал??сь , что ему осталось проехать 1-3 расстояния между городами.Какое расстояние осталось проехать водителю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:2*3=180 км расстояние между городами180-120=60 км - ему осталось проехатьТакое решение Ответ:60 км осталось проехать
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