Автомобиль выехал из одного города в другой . Когда водитель проехал 120 км , оказал??сь , что ему осталось проехать 1-3 расстояния между городами.Какое расстояние осталось проехать водителю?

Математика

Автомобиль выехал из одного города в другой . Когда водитель проехал 120 км , оказал??сь , что ему осталось проехать 1-3 расстояния между городами.Какое расстояние осталось проехать водителю?

Автор: Гость