Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б
Математика
Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б
Ответ(ы):
Гость:
Проехал 2×75=150 км, тогда расстояние равно 150+220=370 км
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