Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б

Математика

Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б

Автор: Гость