Автомобили – основные источники загрязнения воздушного бассейна городов. В связ?? с этим появились автомобили, использующие не бензин, а воду, из которой сами вырабатывают водород в качестве топлива. Найдите положительные и отр...

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Водород становится жидким при -250 градусов. В отличие от большинства газов при утречке нагревается, т. е. может взорваться, даже если нет искр. Одним словом, седлать безопасный водородный автомобиль, которым бы могли управлять все, а не только специально обученный персонал – это технически очень сложная задача.Дальше возникает вопрос об оборудовании заправок. Все должно быть надежно и безопасно, поэтому для этого разрабатывается управляемая электроникой заливка топлива. Такие заправки уже действуют.Третья проблема – это откуда брать энергию для разложения воды на водород и кислород. Сколько и какого топлива нужно сжечь и как это повлияет на экологию. Без термоядерной энергетики стоимость водорода получается не малой. Ну о положительной стороне вы наверное знаете!