Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения

Математика

Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения

Автор: Гость