Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения
Математика
Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения
Ответ(ы):
Гость:
пусть х- скорость (448-192):х=4 256:х=4 х=256:4 х=64 км/ч скорость автомобиля
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