Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения

Математика
Автомобилю надо проехать 448 км. Он ехал до остановки 4 часа, после этого ему осталось проехать 192 км. Какова скорость автомобиля?можно ввиде уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
  пусть х- скорость (448-192):х=4 256:х=4 х=256:4 х=64 км/ч скорость автомобиля
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