Автомобиль движется равномерно со скоростью 40м/с в течение 30 с. Какой путь пройдет он за это время? Постройте график пути автомобиля

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Автомобиль движется равномерно со скоростью 40м/с в течение 30 с. Какой путь пройдет он за это время? Постройте график пути автомобиля

Автор: Гость