Автомобиль движется равномерно со скоростью 40м/с в течение 30 с. Какой путь пройдет он за это время? Постройте график пути автомобиля
Разное
Автомобиль движется равномерно со скоростью 40м/с в течение 30 с. Какой путь пройдет он за это время? Постройте график пути автомобиля
Ответ(ы):
Гость:
S(расстояние)=v(скорость)*t(время) S=40м/с*30сек=1200м
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