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автомобиль движется со скоростью 20 м/с выразите эту скорость в км/ч
автомобиль движется со скоростью 20 м/с выразите эту скорость в км/ч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20 м/с Переводим в километры : 0.02км/c Переводим в часы : 1.2км/ч
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