Автомобиль , масса которого с грузом 20т, трогается с места с ускорением 0,5м/с2. Найти силу тяги , если коэффициент трения равен 0,04.

Разное
Автомобиль , масса которого с грузом 20т, трогается с места с ускорением 0,5м/с2. Найти силу тяги , если коэффициент трения равен 0,04.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F+Fтр=m*a Fтр=M*N=M*m*g F=m*a+M*m*g=m(a+M*g) F=20*10(0.5+0.04*10)=20*10*0.918*10 H
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