Автомобиль , масса которого с грузом 20т, трогается с места с ускорением 0,5м/с2. Найти силу тяги , если коэффициент трения равен 0,04.

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Автомобиль , масса которого с грузом 20т, трогается с места с ускорением 0,5м/с2. Найти силу тяги , если коэффициент трения равен 0,04.

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