Автомобиль массой 1 т проходит середину выпуклого моста со скоростью 72 км/ч . Найти вес автомобиля если радиус моста равен 100м .(ответ дать в кН)

По 3 закону Ньютона: N (сила нормальной реакции опоры) = p (вес или сила нормального давления) по 2 закону Ньютона в проекции на некоторую ось, сонаправленную с ускорением: mg - N = ma, N = m (g - a). при этом из кинематики мы знаем, что центростремительное ускорение равно a = v^(2) / R, тогда N = m (g - (v^(2)/R)). N = 10^(3)*(10 - 4) = 6 000 H или 6 кН