Автомобиль проехал первую часть пути (30 км) со скоростью 60 км/ч. Затем увеличил скорость в 1,5 раза и преодолел оставшуюся часть за 15 минут. Найдите среднюю путевую скорост ь автомобиля в км/ч.
Автомобиль проехал первую часть пути (30 км) со скоростью 60 км/ч. Затем увеличил скорость в 1,5 раза и преодолел оставшуюся часть за 15 минут. Найдите среднюю путевую скорост ь автомобиля в км/ч.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
t1=S1/v1=30/60=0.5 часа Увеличил скорость в 1.5 раза, то есть v2=60*1,5=90 км/час S2=v2t2=90*0.25=22.5 км (15 минут - это четверть часа или 0.25 часа) S=S1+S2=30+22.5=52.5 км Vcp=S/(t1+t2)=52.5/(0,5+0,25)=70 км/час