Автомобиль за 2 дня проехал 500 км.В первый день проехал путь длиной 240 км со скоростью 60 км/ч,а во второй день -со скоростью на 5 км/ч больше,чем за первый день.Сколько вре мени был в пути автомобиль?
Автомобиль за 2 дня проехал 500 км.В первый день проехал путь длиной 240 км со скоростью 60 км/ч,а во второй день -со скоростью на 5 км/ч больше,чем за первый день.Сколько вре мени был в пути автомобиль?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 60+5=65км/ч - скорость во второй день 2) 65+60=125км/ч общая скорость 3) 500:125=4часа ответ: 4 часа. правильный ответ или нет точно не знаю, но я бы решила так