Автор этой картины прославился изображениями боярского быта 17 века a)В.Суриков b)К.Маковский c)В.Верещагин d)А.Васнецов

История
Автор этой картины прославился изображениями боярского быта 17 века a)В.Суриков b)К.Маковский c)В.Верещагин d)А.Васнецов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В. суриков великий мастер в художественном деле прославился картинами изображавшими боярский быт : 
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