Автор теории разделения властей

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Автор теории разделения властей
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Гость:
Фраза "Разделяй и властвуй" принадлежит правителю Македонии Филиппу(отцу Александра Македонского)
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