Автор теории разделения властей
Разное
Автор теории разделения властей
Ответ(ы):
Гость:
Фраза "Разделяй и властвуй" принадлежит правителю Македонии Филиппу(отцу Александра Македонского)
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