Авторы авторы исторических Записок от России Павел алеппский утверждает А в Моск??е 17 века зимой в Окно поставили
История
Авторы авторы исторических Записок от России Павел алеппский утверждает А в Моск??е 17 века зимой в Окно поставили
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ хрусталь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Помогите пожалуйта!Мне срочно нужно)Когда идещь по улице и ветер срывает листья с древьев,ты специально шаркаешь ногами и получается такой приятный...
Қазақ тiлi
Математика