Авторы авторы исторических Записок от России Павел алеппский утверждает А в Моск??е 17 века зимой в Окно поставили

История
Авторы авторы исторических Записок от России Павел алеппский утверждает А в Моск??е 17 века зимой в Окно поставили
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Гость:
Правильный ответ хрусталь.
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