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Авторы которые писали о игрушках
Авторы которые писали о игрушках
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Стихи об игрушках есть у Магний Барто, Юнны Мориц и многих других детских писателей. А рассказы об игрушках и играх писали Драгунский, Успенский и т.д.
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