Авторы которые писали о игрушках

Авторы которые писали о игрушках

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Стихи об игрушках есть у Магний Барто, Юнны Мориц и многих других детских писателей. А рассказы об игрушках и играх писали Драгунский, Успенский и т.д.
Похожие вопросы