Айт,жон,не,боле создерине многим табу

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Айт,жон,не,боле создерине многим табу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Омоним табу керек емес па ?
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