Б(17-8,5:3,4)*0,6=? A(9,6*0,4-1,24):1,=? T(5,4:3,6-1,3)*8,5=? P(4,9+8,4:5,6):1,6=? O(1,8*3,4+0,88):0,35=? (2,8*3,5-7,4):0,8 = ? ПОМОГИТ?? РЕШИТЬ ПОЖАЛУИСТА ДАМ 75 баллов

Гость: Гость:

Б) 1)8,5:3,4=2,5 2)17-2,5=14,5 3) 14,5*0,6=8,7 а) 1)9,6*0,4=3,84 2)3,84-1,24=2,6 т) 1)5,4:3,6=1,5 2)1,5-1,3=0,2 3)0,2*8,5=1,7 р) 1)8,4:5,6=1,5 2)4,9+1,5=6,4 3)6,4:1,6=4 о) 1)1,8*3,4=6,12 2)6,12+0,88=7 3)7:0,35=20 г) 1)2,8*3,5=9,8 2)9,8-7,4=2,4 3)2,4:0,8=3