Б(17-8,5:3,4)*0,6=? A(9,6*0,4-1,24):1,=? T(5,4:3,6-1,3)*8,5=? P(4,9+8,4:5,6):1,6=? O(1,8*3,4+0,88):0,35=? (2,8*3,5-7,4):0,8 = ? ПОМОГИТ?? РЕШИТЬ ПОЖАЛУИСТА ДАМ 75 баллов

Математика
Б(17-8,5:3,4)*0,6=? A(9,6*0,4-1,24):1,=? T(5,4:3,6-1,3)*8,5=? P(4,9+8,4:5,6):1,6=? O(1,8*3,4+0,88):0,35=? (2,8*3,5-7,4):0,8 = ? ПОМОГИТ?? РЕШИТЬ ПОЖАЛУИСТА ДАМ 75 баллов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)     1)8,5:3,4=2,5         2)17-2,5=14,5         3) 14,5*0,6=8,7 а)     1)9,6*0,4=3,84         2)3,84-1,24=2,6 т)      1)5,4:3,6=1,5          2)1,5-1,3=0,2          3)0,2*8,5=1,7 р)      1)8,4:5,6=1,5          2)4,9+1,5=6,4          3)6,4:1,6=4 о)      1)1,8*3,4=6,12           2)6,12+0,88=7           3)7:0,35=20 г)       1)2,8*3,5=9,8           2)9,8-7,4=2,4           3)2,4:0,8=3
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